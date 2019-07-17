Беглов осмотрел «Бережливую поликлинику» в Невском районе Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал работу поликлиники в Невском районе города.

Он посетил городскую поликлинику № 87, которая с 2017 года работает в рамках программы «Бережливая поликлиника», передает Nation News. В настоящее время медучреждение принимает более тысячи пациентов в день.

Зарегистрироваться в «Бережливой поликлинике» можно при помощи единой карты петербуржца, которая работает на терминалах, установленных в медучреждении.

Эти меры способствуют сокращению времени ожидания приема специалиста. Кроме того, новая система позволяет провести вакцинацию на 76% быстрее, чем это было ранее. Также квартирный вызов при нынешних условиях работы оформляется в три раза быстрее.

В настоящее время все пациенты этой поликлиники переведены на электронные карты.