Власти Кировской области объяснили рассылку писем о смерти

Администрация города Яранск Кировской области разослала жителям письма об их смерти из-за технического сбоя, сообщил глава Яранского городского поселения Николай Зыков.

«Был сбой базы данных. В результате письма были направлены и тем, кому необходимо, и тем, кому не стоило их отправлять... Там было написано, что собственникам или наследникам земельных участков необходимо обратиться в администрацию для подтверждения права собственности. 25 таких ошибочных писем было разослано. Люди их получили и пришли к нам», – пояснил Зыков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что некоторые из получателей отнеслись к ситуации с юмором. Зыков подчеркнул, что в администрации извинились перед всеми гражданами. «Лично с каждым встретились и принесли извинения», – сказал он.

По словам главы поселения, конфликт с гражданами уже улажен.

Ранее местные СМИ сообщили, что жители Яранска получили письма от городской администрации, в которых они считаются мертвыми, а их имущество является выморочным и переходит в собственность администрации.