УФСИН начало проверку по новым данным об избиениях в ярославской колонии

УФСИН по Ярославской области начало проверку после того, как СМИ начали распространять видео об избиении в ярославской колонии №1, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В управлении сообщили, что «в связи с появлением в СМИ видеоматериалов о применении физической силы и специальных средств к осужденному, в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка, по результатам которой все материалы будут направлены в органы следствия для принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом», передает ТАСС.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором запечатлено избиение заключенных в феврале 2016 года в колонии №1 Ярославля.

Ролик был снят в камере штрафного изолятора (ШИЗО) ИК-1. На кадрах зафиксировано, как сотрудники УФСИН заходят в камеру, а затем избивают дубинками заключенных и волокут по ступенькам.

Юрист фонда «Общественный вердикт», адвокат одного из потерпевших (Джошгуна Абдулаева) Ирина Бирюкова сказала, что сообщила об избиении двоих заключенных в Следственный комитет.

По ее словам, видео появилось в результате проведения экспертиз изъятой техники из ИК-1. Оно было уничтожено, но эксперты сумели его восстановить.

Бирюкова сообщила также, что в избиении участвовали восемь сотрудников колонии.

При этом на видео нет фигурантов дела о пытках в ИК-1, которое было возбуждено после избиения экс-заключенного Евгения Макарова в 2017 году. Один из потерпевших – Абдулаев – уже освободился и покинул Россию, имя второго потерпевшего адвокат не назвала.

Напомним, в марте стало известного о появлении «нового» видео о нарушениях в колонии Ярославля.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство. В феврале СК назвал возможного организатора пыток в ярославской колонии.