СК назвал возможного организатора пыток в ярославской колонии

Экс-руководитель ИК-1 Ярославля Дмитрий Николаев запугивал подчиненных и заставлял их избивать осужденного Евгения Макарова, сообщил следователь СК Василий Кузнецов.

«Мы считаем, что Николаев создал условия устрашения всех сотрудников», – заявил Кузнецов в Кировском райсуде Ярославля, где рассматривается вопрос о заключении Николаева под стражу, передает РИА «Новости»

Следователь в качестве примера привел протокол допроса сотрудника ИК-1, дежурившего в день, когда избили Макарова. Дежурный сообщил следователю, что боялся сослуживцев, так как в колонии «не принято действовать обособленно».

«Он рассказал, что получил порицание от коллег за то, что не принимал участия в избиении Макарова», – пояснил Кузнецов в суде.

Он добавил, что в избиении участвовали 18 сотрудников учреждения, которые до этого отработали ночную смену.

«По указанию руководства колонии им было запрещено идти домой как раз для того, чтобы провести акцию устрашения», – подчеркнул следователь.

Он пояснил, что потерпевший, очевидцы и подозреваемые в ходе допросов и очных ставок указывали на Николаева как на организатора преступления.

Адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова уверена, что именно Николаев и его экс-заместитель Игит Михайлов поручили заснять на видео избиение Макарова.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.

Николаев и его экс-заместитель Михайлов были задержаны в понедельник по делу о пытках.