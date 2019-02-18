СК подтвердил задержание экс-начальника колонии Ярославля по делу о пытках

Следственный комитет России подтвердил задержание экс-главы колонии ИК-1 Ярославля Дмитрия Николаева по делу о пытках в учреждении; ведомство сообщило, что по подозрению в причастности к этому делу был арестован и другой сотрудник ФСИН Игит Михайлов.

«По подозрению в организации указанного преступления задержаны сотрудники системы ФСИН Дмитрий Николаев и Игит Михайлов, ранее замещавшие должности врио начальника ФКУ ИК-1 и его заместителя соответственно», – говорится в сообщении на сайте СК России.

Отмечается, что подозреваемые были задержаны по ч. 3 ст. 33, пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК.

На данный момент следствие ходатайствует об аресте обоих подозреваемых.

Ведомство уточняет, что расследованием занимается Главное следственное управление СК России.

По данным следствия, в 2017 году одного из осужденных колонии доставили в помещение ИК-1 для проведения обысков. Туда пришли сотрудники учреждения Максим Яблоков, Игорь Богданов, Руслан Цветков, Алексей Бровкин, Дмитрий Соловьев, Сергей Драчев, Иван Калашников, Сергей Ефремов, Александр Морозов, Андрей Зыбин, Алексей Микитюк, Алексей Андреев.

«Указанные фигуранты, выходя за пределы своих должностных полномочий, применили физическое насилие к осужденному. Должностные лица нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и спецсредствами по голове, туловищу и конечностям, причинив ему физическую боль и телесные повреждения», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в понедельник фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании Николаева по делу о пытках заключенных.

Напомним, в 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.