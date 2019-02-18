Экс-глава ярославской колонии задержан по делу о пытках

Экс-начальник колонии ИК-1 Ярославля, где в 2017 году пытали заключенного Евгения Макарова, был задержан в связи с расследованием уголовного дела о пытках заключенных, об этом сообщил фонд «Общественный вердикт».

Экс-глава колонии Дмитрий Николаев был задержан в Ярославле сотрудниками следственного комитета, уточняет фонд в своем Facebook.

Потерпевшими в уголовных делах были признаны несколько бывших и нынешних заключенных ярославских колоний, которые находятся под защитой «Общественного вердикта».

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.

Заключенный Макаров вышел на свободу в октябре прошлого года.