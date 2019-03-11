ФСИН прокомментировала «новое» видео о нарушениях в колонии Ярославля

Пресс-служба УФСИН по Ярославской области, комментируя опубликованные «Новой газетой» видеозаписи с избиением заключенных ИК-1, сообщила, что одна из них была выявлена службой безопасности ведомства и передана следствию еще 16 февраля.

«По факту размещения в «Новой газете» двух «новых» видео с фактами нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения сообщаем, что данное видео было обнаружено 16 февраля 2019 года сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1», – сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Ярославской области.

Там добавили, что материалы были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что юристы фонда «Общественный вердикт» передали в следственные органы сообщения об избиениях в ИК-1 Ярославля двух заключенных в 2016 и 2017 годах.

Видеозаписи, на которых, предположительно, сотрудники ярославской колонии №1 избивают двух заключенных, были опубликованы в понедельник на сайте «Новой газеты».

«Один заключенный был избит в ИК-1 в феврале-марте 2017 года, в том же «классе воспитательной работы», где когда-то избивали (заключенного) Евгения Макарова. Имя заключенного мы не называем. Второй случай – избиение осужденного Павла Соколова в ИК-1 в 2016 году. По этим фактам мы подали сообщения о преступлениях в СУ СК РФ по Ярославской области и ГСУ СК РФ», - сказала ТАСС адвокат фонда Ирина Бирюкова.

По ее словам, оба осужденных, зафиксированных на видео, уже освободились из колонии.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство. В феврале СК назвал возможного организатора пыток в ярославской колонии.