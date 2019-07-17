Главу украинской делегации в ПАСЕ обокрали на вокзале в Киеве

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев пожаловался на ограбление. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Киеве.

«Уже попала в сеть история, как на киевском вокзале моя сумка стала на кошелек легче. Это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. Заявление в полицию я не делал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу», – написал Арьев в Facebook.

По его словам, такие инциденты происходят на вокзале постоянно, а задержание грабителей ни к чему не приводит. «Свои права вокзальные преступники знают хорошо и без адвоката», подчеркнул Арьев.

Глава делегации Украины в ПАСЕ публично обратился к нацполиции и «Укрзализныце» с просьбой поставить больше камер видеонаблюдения на вокзале и провести антикриминальный рейд, «чтобы грабителей и щипачей можно было идентифицировать и ловить на горячем».

«И не стоит ссылаться, что заявлений от пострадавших немного: просто подавляющее большинство в выборе между поездом и полицией предпочитают не пропустить поезд, но проблема от этого не исчезает», – отметил нардеп.

Арьев также уточнил, что основным местом «работы» дельцов является эскалатор на центральном вокзале и выход с переходов на платформы, а основное время – утро, когда люди сонные.