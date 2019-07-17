Стратегию нацбезопасности России решили обновить

Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году и увяжут с готовящейся Стратегией социально- экономического развития страны, рассказали в пресс-службе Совбеза.

Как рассказали в пресс-службе, речь о корректировке стратегии шла на заседании межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования, которое провел секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Обсуждены меры по повышению эффективности прогнозирования рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности Российской Федерации. Актуальность данной задачи обозначена в том числе в связи с предстоящей в 2020 году корректировкой Стратегии национальной безопасности и необходимостью завершения разработки Стратегии социально-экономического развития России. Подчеркнута важность обеспечения взаимосвязанности этих документов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Совбеза.

Сообщается также, что на заседании обратили внимание на улучшение качества разрабатываемых прогнозах и их научную обоснованность.

«Отмечено, что при организации стратегического планирования как на федеральном, так и региональном уровнях важно обеспечить своевременное выявление угроз национальной безопасности и рисков социально-экономического развития. Реализация выработанных на основе этих прогнозов мер должна привести к повышению эффективности государственного управления», – заявили в Совбезе.

Там отметили также, что в условиях динамично меняющейся международной обстановки и усиливающегося влияния различных внутренних факторов необходимо иметь четкое понимание угроз и потенциальных вызовов, с которыми Россия может столкнуться в долгосрочном периоде.

Напомним, в начале июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил о напряженной обстановке на границах СНГ.