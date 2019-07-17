Экономист предупредил о «плохом дне» для рубля

Следующая пятница, 26 июля, может стать плохим днем для рубля, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

По его словам, на следующей неделе курс отечественной валюты может вырасти по отношению к доллару до 61,9 рубля. Причиной такого укрепления может стать полугодовая корпоративная финансовая отчетность в США, которая прояснит, насколько курс доллара к мировым валютам неудобен для продаж транснациональных корпораций, вроде Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel и 3M, пишет «Российская газета».

«Однако после заседания по монетарной политике Банка России 26 июля (по вопросу начала закупки валюты для Минфина) инвесторов может постичь разочарование. Так что последняя пятница июля, скорее всего, будет плохим днем дня рубля, который развернется в обратную сторону», – отмечает эксперт.

Тем не менее в действительности негативный эффект проявит себя только в том случае, если коррекции доллара к мировым валютам, которая может значительно усилить позиции рубля, так и не случится, пишет эксперт.

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