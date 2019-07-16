Кандидат Трампа на пост главы Пентагона объяснил опасность закупки С-400 Турцией

Закупка Турцией российских С-400 подрывает ее безопасность и безопасность НАТО, такое утверждение высказал в своих письменных ответах Когрессу США выдвинутый президентом Дональдом Трампом кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

«Турция является давним и важным союзником, однако ее стремление получить С-400 подрывает безопасность Турции и НАТО», – написал Эпер, передает ТАСС.

Он добавил, что США не планируют поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если государство развернет С-400.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

Президент Турции Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире.