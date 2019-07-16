Эксперт: «Нафтогазу Украины» нужно не «петросянить», а думать о своих дырявых трубах

«Нафтогазу» вместо бессмысленных шуток в адрес Газпрома стоило бы сконцентрироваться на собственных проблемах с газопроводами, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Во вторник в «Нафтогазе Украины» решили поиронизировать на тему остановки «Северного потока» на плановый ремонт, предположив, что в российском газопроводе завелась «редкая форма агрессивной ржавчины». При этом в компании заявили, что «готовы к увеличению заявки транзита».

«Видимо, они мотивированные люди, определенным образом относящиеся к нашей стране, в особенности к Газпрому. С 2014 года мы регулярно видим странные комментарии в их Facebook. Читать упражнения доморощенных «зеленских» не имеет смысла», – считает эксперт.

Фролов считает, что подобные высказывания говорят о некомпетентности руководства «Нафтогаза», поскольку они позволяют в публичной плоскости упражняться в юморе.

«Вероятно, в «Нафтогазе» не знают, но трубы, по которым идет газ, должны периодически подвергаться диагностике и плановому ремонту. «Нафтогаз», конечно же, не занимается ни тем, ни другим, поэтому изношенность украинского газопровода – это один из факторов, что заставляют европейских партнеров поддерживать строительство сначала «Северного потока», а потом и «Северного потока – 2». Изношенность газотранспортной системы Украины уже давно превышает 80%. Поэтому вместо того чтобы «петросянить», им стоило бы чинить свою дырявую трубу, а за «Северный поток» беспокоиться не надо», – говорит Фролов.

Ранее на сутки для профилактических работ останавливали газопровод «Ямал – Европа», что и дало «Нафтогазу» повод увидеть закономерность в остановке сразу двух нитей поставок и объяснить ее «агрессивной ржавчиной». Как говорит Фролов, ремонт совпал потому, что проводить его желательно летом, когда трубы менее загружены. «Летом спрос на газ минимален, когда температура опускается ниже 10 градусов, спрос возрастает. В отопительный сезон прокачивается около двух третей всего голубого топлива, поставляемого в Европу», – сказал Фролов.

Кроме того, «Нафтогазу» стоило бы порадоваться, уверен эксперт, поскольку во время плановых ремонтов увеличивается прокачка через территорию Украины, что приносит компании дополнительную прибыль, особенно на фоне общих финансовых проблем.