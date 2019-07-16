Брат известного кикбоксера погиб при спасении тонущих детей

В Якутии погиб брат известного кикбоксера Александра Иванова, уроженец села Антоновка Нюрбинского улуса бизнесмен Альберт Иванов. Они с друзьями спасали из реки Лена тонущих детей, однако в итоге трое детей и трое мужчин выбраться из воды не смогли.

«Вчера погиб брат известного кикбоксера Александра Иванова, убитого в «лихие девяностые», – рассказала уроженка Нюрбинского улуса Мария Данилова.

Она добавила, что Иванову было 46 лет. В соцсетях его земляки рассказали, что вместе с ним погибли трое детей в возрасте четырех, пяти и семи лет, а также товарищи Иванова: А. Алексеев, А. Таран и В. Егоров, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что один из погибших товарищей был из Владивостока. Все мужчины погибли, пытаясь спасти детей, которые во время купания начали тонуть рядом с несанкционированным пляжем вблизи острова Пономарев.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее сообщалось о том, что во время купания в Лене утонули двое детей, а четверо взрослых пропали без вести.