Двое детей погибли в Якутске во время купания

В Якутске во время купания в реке Лене два ребенка погибли, а четверо взрослых пропали без вести, сообщили экстренные службы региона.

«При купании на острове на (реке) Лене недалеко от Якутска погибли двое детей. Четверо взрослых пропали без вести», – приводит ТАСС слова собеседника из региональных экстренных служб.

Собеседник добавил, что пропавших без вести людей сейчас разыскивают.

По его словам, погибшим детям было пять и семь лет. Представитель экстренных служб отметил, что, по предварительной информации, «пропавшие взрослые пытались спасти тонущих детей».

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