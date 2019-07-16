На Украине стали продавать дневники с картой без Крыма

В крупнейшей сети украинских гипермаркетов продается школьный дневник, на котором изображена карта Украины без Крыма.

Фото в Twitter выложил местный житель, который возмутился находкой. В центре дневника расположено изображение Украины, на котором нет полуострова.

«Крым – это Украина?» – спросил автор фото.

В каком городе было оно сделано, не сообщается. В комментариях к записи один из пользователей отметил, что отсутствие Крыма на карте Украины закономерно.

«Странный вопрос. Крым и город Севастополь – разумеется, не Украина. Разве вы не в курсе? Еще с марта 2014 года», – написал пользователь.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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