Омбудсмен Чечни отреагировал на ситуацию с якобы насильно увезенной из Москвы девушкой

Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурди Нухажиев следит за сообщениями о девушке, якобы насильственно вывезенной из Москвы в Чеченскую Республику.

«Насколько мне известно, данное происшествие, если таковое случилось, на территории Чеченской Республики не зарегистрировано. Слежу за информацией и при необходимости готов вмешаться в ситуацию», – цитирует РИА «Новости» Нухажиева.

При этом он не припоминает фактов, чтобы браки в Чечне заключались по принуждению, поэтому с трудом верит в информацию об инциденте.

«Создается впечатление, что кто-то нагнетает ситуацию, стремится вызвать широкий общественный резонанс. Лично для меня передаваемые подробности очень сомнительны, такие действия по отношению к своей дочери очень строго осудили бы в чеченском обществе», – подчеркнул омбудсмен.

По его словам, об этой истории он узнал из СМИ, после чего обсудил ситуацию с московскими коллегами.

Позже telegram-канал Mash опубликовал голосовое сообщение девушки, где она говорит, что никакой речи о насильственном замужестве нет.

«У меня все хорошо. Короче, меня никто никуда насильно не увез. Все нормально, все окей», – сказала девушка.

Ранее издание «Медиазона» сообщило, что 20-летнюю девушку, которая ранее пыталась скрыться в женском кризисном центре «Китеж» в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.

Региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что сообщения о девушке являются недостоверными.