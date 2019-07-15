Китай возобновил переговоры о покупке украинского производителя авиадвигателей

Специализирующаяся на вложениях в авиационную промышленность компания из Пекина Skyrizon возобновила переговоры о покупке доли в крупнейшей украинской компании по производству авиадвигателей «Мотор Сич».

В настоящий момент украинский антимонопольный орган рассматривают соответствующую заявку с китайской стороны, пишет «Военное обозрение» со ссылкой на Global Times.

Решение Антимонопольного комитета должно стать известно после 22 июля. При этом заявка была подана компанией Skyrizon (или Beijing Tianjiao Aviation Industry Investment Company) в соответствующий государственный орган 7 июня.

Создавшее двигатели для крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 предприятие может помочь Китаю в увеличении своих активов в авиастроении, отмечается в материале.

В случае положительного решения, китайская компания получит контрольный пакет акций, так как ей должны будут перейти более 50% «Мотор Сич». Отмечается, что КНР испытывает повышенный интерес к украинской компании, так как в Китае эксплуатируют 13 типов и свыше 1 тыс. 200 авиадвигателей, которые выпустила украинская компания.

Также указывается, что, несмотря на недовольство Вашингтона этой сделкой, украинской компании продажа активов позволит расширить свое присутствие в Китае в условиях потери российского рынка, а китайской компании позволит догнать мировой уровень.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, как обстоят дела с украинскими двигателями компании «Мотор Сич» в российских самолетах.