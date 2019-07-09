Мантуров прояснил ситуацию с украинскими двигателями в российских самолетах

В России эксплуатируется техника с двигателями украинской компании «Мотор Сич», однако эксплуатирующий его «Специальный летный отряд «Россия» (СЛО «Россия») проводит ремонт самолетов без иностранных специалистов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Кому здесь плюс – СЛО «Россия» или «Мотор Сичу»...? Сами же украинские коллеги запретили «Мотор Сичу» выполнять эти работы. У нас действительно производится техника с использованием двигателей, произведенных на «Мотор Сиче», это правда. Это и вертолеты, ранее поставленные, и самолеты Ан-148, и конечно же, техника ремонтируется», – сказал Мантуров, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что компании взаимодействуют, если требуются дополнительные компоненты запасных частей.

«Что-то производится, что-то закупается. Но СЛО «Россия» самостоятельно выполняет все работы по ремонту и обслуживанию, иностранные специалисты вообще не допускаются», – отметил министр.

Ранее в СМИ сообщили, что украинское предприятие «Мотор Сич» поставляет детали для двигателей в Россию, несмотря на запрет с 2014 года экспорта товаров военного назначения.