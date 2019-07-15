Пенсионера на Урале задержали за попытку установить табличку президенту США

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали о задержании жителя Дегтярска за попытку установить памятную табличку о визите в город бывшего президента США Ричарда Никсона.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в отношении мужчины составлен административный протокол.

«Организатора мероприятия действительно доставили для установления личности и разбирательства в дежурную часть отдела полиции. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.2 КоАП – нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий», – передает РИА «Новости» слова Горелых.



По его словам, в мероприятии участвовали 12 человек, длилось оно 20 минут, а после того, как полицейские объяснили людям незаконность акции, люди разошлись.

Напомним, в январе 2018 года в Екатеринбурге демонтировали памятную доску адмиралу Колчаку.