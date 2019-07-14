Эксперт о несогласованной акции в Москве: Провокация вместо защиты права

Акция у здания Мосгоризбиркома носит несанкционированный характер и по сути своей является абсолютной провокацией, заявила руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова.

«Этот митинг носит несанкционированный характер, и то, как поступают эти кандидаты, нарушает все законодательные устои. Если бы подписи были не подделанные, они пошли бы в суд и там отстаивали свое право», – приводит ее слова РАПСИ.

«Разумный человек не будет поступать вот таким вот образом, нарушая и закон, и общественный порядок. Это все выходит за рамки избирательного права и процесса. Очевидно, что происходящее – целиком и полностью провокация и дискредитация избирательного процесса», – сказала эксперт.

В воскресенье столичные полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

По данным полиции, на несанкционированной акции в центре Москвы собрались около 1 тыс. участников. Среди них были приезжие с Украины.

Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.