Мальчика из России третьи сутки ищут в Польше

Пятилетнего мальчика из России, который исчез после гибели отца, третьи сутки ищут в Польше.

Ребенок пропал 10 июля в небольшом городе под Варшавой, а тело его отца было обнаружено на железнодорожном переезде, сообщает «Первый канал».

По предварительным данным следователей, мужчина мог покончить жизнь самоубийством. Недалеко от места происшествия была найдена его машина, она была пустая и запертая.

Согласно информации польских СМИ, родители пятилетнего Давида не были в разводе, однако жили отдельно. Также сообщалось, что отец мальчика страдал игроманией и имел финансовые проблемы.

Поиски ребенка продолжаются, в них принимают участие несколько сотен человек, вертолет и беспилотники.

На данным момент никаких следов мальчика обнаружить не удалось.

Ранее сообщалось, что потерявшийся в Москве шестилетний мальчик провел ночь в национальном парке.