Для космонавтов на МКС предложено сделать «спортивный» модуль

Российскому сегменту МКС не хватает отдельного модуля для физических упражнений, заявила заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгения Ярманова.

У российских космонавтов есть беговая дорожка БД-2, велотренажер ВБ-3М, силовой нагружатель НС-1М и эспандеры, но все тренажеры находятся на модуле «Звезда», где также расположены «каюты для сна, туалет, центральный пост управления и обеденный стол, а также проводятся научные эксперименты», сообщила Ярманова.

Ярманова отметила, что для российских космонавтов в итоге «стол расположен неудобно, потому что постоянно упираешься в него», а «если что-то будет напрягать, то, конечно, будете опасаться бежать в полную силу», передает РИА «Новости».

При этом она подчеркнула, что «у американцев на МКС есть специальный модуль Tranquility, в котором стоят бегущая дорожка T2 и силовой тренажер АRED, и они там спокойно тренируются».

Заместитель главного конструктора ИМБП сообщила, что многие космонавты спрашивают, почему нет отдельного модуля для физических упражнений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о необходимости новых модулей для дальнейшей работы МКС.

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