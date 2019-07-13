Убит глава нижегородского отделения военно-исторического общества

Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным пресс-службы Следственного комитета по Нижегородской области, в пятницу поздно вечером один мужчина в ходе распития алкоголя ударил ножом ранее не знакомого ему гражданина, передает РИА «Новости».

Пострадавший был госпитализирован, позже он скончался в больнице.

Подозреваемый задержан, он «признался в преступлении». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Источник сообщил, что погибший – «глава нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов».

Отмечается, что инцидент произошел рядом с территорией архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор», где Казаринов проводил подготовку к фестивалю военно-исторической реконструкции «Щит и меч».

В фестивале, организатором которого является нижегородское отделение Российского военно-исторического общества, принимают участие около 100 реконструкторов из Москвы, Владимира, Коврова, Чебоксар и других городов.

В музее сообщили, что, «несмотря на трагедию, фестиваль не отменен».

«В данный момент работают интерактивные площадки, а в 14:00 начнется главное событие фестиваля – историческая реконструкция боев в первый месяц Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», – рассказали в учреждении.