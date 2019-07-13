ЦОДД выиграл у ГИБДД суд об уменьшенных дорожных знаках в Москве

Мосгорсуд решил дело об уменьшенных дорожных знаках, установленных на нескольких московских улицах, в пользу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В ЦОДД сообщили, что ведомство было уверено в своей правоте, потому подавало жалобы на постановления суда, передает РИА «Новости».

«Не было зафиксировано ни одно ДТП из-за уменьшенного типоразмера знаков. Кроме того, это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, сопоставимых с Москвой», – сказали там.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о том, что тяжба ГИБДД и ЦОДД из-за применения в Москве дорожных знаков уменьшенных размеров завершилась победой столичных властей.

В отношении ЦОДД был вынесен штраф за установку знаков «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» в уменьшенном формате на одной из улиц Москвы – в ГИБДД их посчитали небезопасными для движения.

Сообщалось, что Мосгорсуд отменил штрафы, определив, что уменьшенные знаки установлены на улице, где скорость ограничена 60 км/ч, а также были приняты «условия обеспечения безопасности дорожного движения».

Напомним, 1 мая в России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.

Вопрос уменьшения дорожных знаков обсуждался еще в 2017 году.