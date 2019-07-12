В СПЧ предложили, куда направить санкционные продукты

Глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Михаил Федотов заявил, что санкционные продукты было бы правильно отдавать на благотворительность.

«Причем речь идет не только о санкционных продуктах, но и о продуктах со сроком годности, приближающемся к завершению. Их, конечно, самое правильное было бы отдавать в благотворительные организации, ведь у нас в стране много людей, которые находятся на грани бедности, и для них такая помощь была бы очень существенной. Еще раз подчеркну – не просроченные продукты, а те продукты, срок годности которых приближается к завершению», – приводятся слова Федотова на сайте СПЧ.

Глава СПЧ отметил, что демонстрация уничтожения продуктов может плохо повлиять на воспитание людей.

«Кадры уничтожения продуктов оказывают очень вредное воздействие на воспитание. Меня с детства учили, что продукты нужно беречь, что хлеб выбрасывать нельзя, а сейчас нам показывают по телевизору, как они уничтожаются. Это просто безнравственно», – отметил он.

Ранее Роспотребнадзор и Минприроды направили в экологическую комиссию Совета по правам человека при президенте (СПЧ) предложения о сокращении образования отходов, среди которых назван запрет на уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления.

После этого в правительстве также заявили, что уничтожать санкционные продукты неправильно.