Власти Москвы назвали встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы незаконной

Власти Москвы предупредили организаторов запланированной на воскресенье «встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму», что ее участники могут быть привлечены к ответственности, так как мероприятие не было согласовано.

«В социальных сетях распространяется информация о проведении в воскресенье 14 июля группой кандидатов в депутаты Мосгордумы «встречи с избирателями в центре Москвы», – сказал замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник «Интерфаксу».

Он отметил, что, судя по анализу информации мероприятия, «оно предполагает массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу проблем общественно политического характера и подпадает под нормы федерального закона о собраниях и митингах».

«Лица, организующие данные публичные мероприятия, не уведомили в установленном порядке органы исполнительной власти о его проведении и не согласовали место его проведения, в связи с чем, имеет место попытка проведения несанкционированной акции под видом встречи с избирателями», – уточнил Олейник.

Он напомнил, что в соответствии с законом уведомление подается в срок не более 10 и не позднее пяти дней до дня проведения публичного мероприятия, а «указанный срок организаторами публичного мероприятия выполнен не был».

«В связи с изложенным обращаем внимание, что мероприятие 14 июля является незаконным. Соответственно, организаторы и возможные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке», – подчеркнул Олейник.

«Обращаем внимание организаторов, что на данный момент имеются согласованные в установленном порядке заявки на проведение публичных мероприятий с аналогичными целями на 20 и 21 июля», – добавил представитель мэрии.

Напомним, выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября.

Ранее сообщалось, что среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли «мертвые души», теперь сборщикам подписей грозит уголовная ответственность.