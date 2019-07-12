Китай предостерег США от поставок оружия Тайваню

США не нужно играть с огнем в вопросе поставок вооружений Тайваню, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Будапеште.

Ван И заявил, что ранее, «несмотря на жесткую позицию Китая и его решительный протест, правительство США одобрило поставку вооружений Тайваню». В связи с этим КНР выражает «серьезную обеспокоенность и выступает решительно против официальных контактов США и Тайваня в любой форме», передает ТАСС.

По словам главы внешнеполитического ведомства, «тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не может быть подвергнут никакому иностранному вмешательству».

Пекин настоятельно призывает Вашингтон «осознать серьезность тайваньского вопроса, соблюдать принцип одного Китая и не играть с огнем по вопросу Тайваня».

Между тем официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай намерен ввести санкции против американских компаний, которые причастны к поставкам вооружений Тайваню.

«Для защиты национальных интересов, китайская сторона введет санкции в отношении американских предприятий, имеющих отношение к поставкам вооружений Тайваню», – указал он.

Поставка американской стороной вооружений Тайваню «является серьезным нарушением основополагающих норм международного права и международных отношений». Также «это серьезное нарушение принципа одного Китая, трех совместных коммюнике, а также суверенитета и национальной безопасности КНР», заявил дипломат.

Ранее Китай сделал строгое представление США из-за Тайваня.

Напомним, американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Тайваню вооружений. Тайвань хочет купить у США более 100 танков M1A2T Abrams, свыше 250 ПЗРК Stinger, более 300 пулеметов, ремонтно-эвакуационные машины и тягачи, боеприпасы и оборудование.

В июне Китай заявлял, что не отказывается от возможности применить силу в ситуации вокруг Тайваня. Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет Китая и выражал протест США из-за поставок острову оружия.