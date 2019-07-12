Журналистка «Рустави 2» неадекватно отреагировала на слова депутата Толстого

Стало известно, какие слова депутата Госдумы Петра Толстого вызвали резкую и неадекватную реакцию журналистки грузинского телеканала «Рустави 2».

«Никогда Абхазия и Южная Осетия не вернутся в Грузию! Запомните это, передайте всем!» – приводит слова Толстого «Царьград». Об этом депутат заявил в интервью телеканалу «Рустави 2».

Отмечается, что журналистка, бравшая интервью у депутата Госдумы, неадекватно отреагировала на его заявление. Она принялась размахивать руками и кричать хриплым голосом о том, что Грузия уже территориально целостна, и заявлять, что республику поддерживает «весь мир».

На ваш взгляд Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России? Да, ухудшилось

Да, улучшилось

Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе



Толстой посоветовал Грузии «сидеть как можно тише и вести себя как можно скромнее, а не хамить в отношении России». Он не стал продолжать спор с журналисткой, повторил свой тезис и вышел из кадра.

Грузинский телеканал «Рустави 2» оказался в центре громкого скандала после того, как 7 июля телеведущий Георгий Габуния начал программу потоком нецензурной брани в адрес российского руководства.

После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако президент России Владимир Путин выступил против ограничительных мер в отношении республики.

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