В пятницу синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.