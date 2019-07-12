Участникам юбилейного «Нашествия» покажут космические корабли будущего

Фестиваль «Нашествие», который впервые прошел в 1999 году в ДК «Горбунова», отмечает 20-летие. Генеральный продюсер фестиваля Андрей Матвеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что в этом году на юбилейном «Нашествии», которое откроется в Тверской области уже через неделю, перед зрителями выступят не только музыканты.

«Фестиваль прошагал достаточно большую историю, начиная с маленького зала на две тысячи мест и до огромной площадки, которую мы теперь занимаем – порядка 200 гектаров земель, на которых находятся парковки, кемпинговые лагеря, зоны развлечений для детей и взрослых. Эти развлечения не только музыкальные, но и познавательного плана», – сообщил генеральный продюсер «Нашествия» Андрей Матвеев.

Продюсер отметил, что каждый год организаторы фестиваля стараются разнообразить программу.

«На фестивале выступают артисты, чьи песни звучат на частотах «Нашего радио». Эти артисты, на наш взгляд, играют качественную музыку. В основном это рок. Помимо музыкальной сцены, в этом году на территории фестиваля откроется большой лекторий, где намечены встречи с различными интересными людьми: космонавтами, спортсменами, съемочными киногруппами. Состоятся презентации новых российских кинолент», – рассказал Матвеев.

Еще одним новшеством предстоящего фестиваля станет открытие площадки «Роскосмоса». «На ней будут представлены интересные космические артефакты. Это аппараты прошлого, такие как «Венера» и «Луна», и объекты будущего: макеты новейших космических аппаратов, которые полетят в космос через 5-10 лет», – рассказал Матвеев.

По его словам, организаторы фестиваля уделяют большое внимание семейному отдыху, «потому что наши зрители первых фестивалей уже выросли и стали взрослыми людьми и у них уже родились дети».

«Мы организуем широкий досуг для детей и их родителей. У нас на территории есть комната матери и ребенка, большие надувные городки для детей повзрослее. На спортивных площадках проводятся турниры среди команд, которые набирают в подготовительный период фестиваля. У нас участвует, к примеру, порядка 64 команд по пляжному футболу – и столько же по пляжному волейболу. Этот большой турнир длится несколько дней», – рассказал собеседник.

Матвеев напомнил, что «Нашествие» известен как огромный фестиваль, который живет днем и ночью. «Традиционно мы принимаем около 200 тысяч зрителей. Мы остаемся крупнейшим музыкальным фестивалем в стране и собираем огромную аудиторию не только со всей России, но из стран ближнего и дальнего зарубежья. К нам приезжают соотечественники из Европы, США, Австралии», – сказал Андрей Матвеев. Он добавил, что в этом году вновь ожидает множество гостей.

Как сообщает НСН, фестиваль «Нашествие-2019» пройдет с 19 по 21 июля в Большом Завидове в Тверской области. На трех сценах фестиваля выступят более 100 артистов.