Путин встретился с новым главой Севастополя

Президент России Владимир Путин встретился с Михаилом Развожаевым, которого назначил врио губернатора Севастополя.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя», – сообщается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Развожаева врио главы Севастополя вместо Дмитрия Овсянникова, который подал заявление об уходе по собственному желанию.

Развожаев – глава исполкома Общероссийского народного фронта, член Центрального штаба ОНФ с 17 декабря 2018 года, с октября 2014 по октябрь 2018 года был замминистра России по делам Северного Кавказа. Осенью прошлого года недолгое время занимал должность врио главы Хакасии. Проходил обучение в I потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.