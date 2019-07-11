Число пострадавших при пожаре в Мытищах возросло

Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах выросло до 11 человек, сообщили в центре медицины катастроф.

«Пострадали 11 человек, им оказана помощь, госпитализация никому не понадобилась», – сказали в центре, передает ТАСС. По этим данным, у всех пострадавших ожоги первой и второй степени.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара направили дополнительные подразделения МЧС из Москвы, поскольку сил местных противопожарных служб недостаточно.

Очевидцы рассказывали, что столб огня в высоту достигал 50 метров.

В Минэнерго сообщали, что на ТЭЦ загорелась цистерна с маслом, в СМИ со ссылкой на источник уточняли, что возгорание возникло на газовой станции высокого давления.