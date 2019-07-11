Дипломаты подтвердили гибель двух россиян в Греции

Генконсул России в Салониках Александр Щербаков подтвердил факт гибели двух россиян во время урагана на полуострове Халкидики.

«К сожалению, погибли двое граждан России. Вчера в результате неблагоприятных погодных условий погибли двое россиян, которые находились в турпоездке на севере Греции. Речь идет о российской семье из пяти человек – муж, жена, трое детей. В результате сильнейшей грозы, которая сопровождалась шквалистым ветром, погибли двое. Отец с совсем маленьким сыном – ему нет еще и двух лет – пытались, видимо, найти убежище от дождя под деревом, но дерево рухнуло и просто погребло россиян под собой. Когда их доставили в ближайшую клинику, врачи констатировали, что смерть наступила мгновенно», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

По словам Щербакова, все произошло в местечке Неа Потидия на «первом пальце» полуострова Халкидики, возле гостиницы Potidia Palace.



Генконсульство решает вопрос отправки тел погибших россиян на родину и оказывает содействие семье в скорейшем выезде в Россию.

«О пострадавших россиянах сообщений больше не было», – сказал генконсул.



Тем временем президент ассоциации отельеров Халкидики Григорий Тассиос рассказал телеканалу One Channel, что ураган нанес небывалый ущерб популярному у туристов району Халкидики на севере Греции.



«Это как будто упала бомба. Огромные разрушения. Примерно с 10 вечера весь район был без света. Такой ураган был более 100 лет назад в этом районе, такой силы ветер», – сказал Тассиос.



Он рассказал также, что погибли несколько туристов.



«Главное то, что утеряны человеческие жизни. Все остальное восстановят. Огромные разрушения всюду – в электросетях, инфраструктуре, главным образом на береговой линии. Но для нас самое важное – это гибель людей», – сказал он.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что из-за мощного шторма на севере греческого полуострова Халкидики погибли не менее пяти иностранных туристов, в том числе двое россиян.