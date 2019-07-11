В Греции погибли туристы из России

Из-за мощного шторма на севере греческого полуострова Халкидики погибли не менее пяти иностранных туристов, в том числе двое россиян, сообщило Agence France-Presse.

Шторм обрушился на северные районы Греции в ночь на четверг. На территории полуострова Халкидики прошли проливные дожди и сильный град, были повреждены здания и линии коммуникаций, передает ТАСС.

По предварительным данным местной полиции, среди погибших есть двое россиян – на них упало поваленное ветром дерево. Жертвами стихии также стали двое граждан Чехии и один турист из Румынии. По сведениям Reuters, еще 20 человек были госпитализированы.

В районе стихийного бедствия работают спасательные бригады.

Напомним, в конце июня из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов, в результате паводка погибли 22 человека, местонахождение еще 13 человек неизвестно. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о чрезвычайной ситуации в Иркутской области.

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