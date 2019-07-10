Девочку продали в рабство в московском ресторане

Вечером 9 июля в ресторане на востоке Москвы житель Челябинской области продал 16-летнюю девочку в рабство за 500 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета по городу.

«По данным следствия, вечером 9 июля 2019 года подозреваемый, находясь в кафе, расположенном на востоке Москвы, из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 года рождения за 500 тыс. рублей», – говорится в сообщении на сайте СК.

Злоумышленник познакомился с девочкой в социальной сети, после чего привез ее из другого региона страны в Москву для продажи.

Преступление удалось предотвратить, так как сделка по продаже несовершеннолетней «проходила в рамках оперативных мероприятий». Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми».

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Напомним, российские СМИ рассказывали о россиянках, которых продавали в сексуальное рабство.