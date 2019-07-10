Библиотеки назвали самые популярные книги у москвичей

Библиотеки центра Москвы составили рейтинг самых популярных изданий, которые жители столицы разных возрастов брали почитать в июле.

Оказалось, что чаще всего за последнюю неделю москвичи брали в библиотеках роман Евгения Водолазкина «Лавр. Неисторический роман», передает РИА «Новости».

Также в рейтинг наиболее популярных книг за последнюю неделю вошли «Небесный почтальон Федя Булкин» Александры Николаенко и «Пищеблок» Алексея Иванова.

Отмечается, что в целом за месяц в центральных библиотеках москвичи берут более 200 тыс. книг.

Как отмечают в пресс-службе библиотек центра Москвы, чаще всего читатели берут классику и книжные новинки из мира художественной литературы. В частности, в библиотеках выбирают произведения Гузели Яхиной, Бернара Вербера, Алексея Иванова, Харуки Мураками, Сергея Лукьяненко, Захара Прилепина, Дмитрия Быкова и других.

Кроме того, в летний период активизируются учащиеся, они берут литературу из школьной программы.

Ранее в Госдуме предложили заменить «Архипелаг ГУЛАГ» на уроках литературы на Библию.