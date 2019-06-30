В Госдуме предложили заменить «Архипелаг ГУЛАГ» на уроках литературы на Библию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил за то, чтобы ввести в школьную программу по литературе Библию. Он считает, что этой книгой можно заменить «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

«Я, будучи сторонником светского образования в государственной школе, поддержал бы это предложение. Программа по литературе и без того большая. Надо понять, за счет каких других произведений можно было бы это сделать», – передает его слова «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что вводить Библию в школьную программу нужно не за счет классики.

«Есть некоторые произведения относительно современной литературы, которые без великого вреда можно из школьной программы исключить. Например, «Архипелаг ГУЛАГ» дает довольно мало представления о реальном историческом процессе. Надо посмотреть программы и исключить то, что является слишком политизированным», – заявил Смолин.

Он добавил, что считает полезным знакомство школьников с «классическими произведениями религиозной литературы».

«Я бы не стал делать это в старших классах, которые и так перенасыщены. Может быть, не позже восьмого», – заявил депутат.

В то же время он считает, что при изучении Библии, Торы и Корана в школе нужно делать упор на том, что это светский курс. Школьников, по его мнению, нужно знакомить с «основными образами из классических религиозных произведений, которые потом попадают в художественную литературу».

Ранее глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» предложил включить в школьный курс по литературе религиозные тексты.

«Если наши школьники изучают «Слово о полку Игореве», «Легенду о Гильгамеше», то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?» – сказал он.