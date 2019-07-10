Путин потребовал добиться лидерства России в технологиях будущего

Президент Владимир Путин заявил, что Россия должна добиться лидирующих позиций в развитии высоких технологий, что гарантирует суверенитет страны.

«Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, и наша задача – не теряя времени, сделать все, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет, достойное место среди ведущих игроков на перспективных, новых рынках», – передает слова Путина ТАСС.

Церемония обмена подписанными документами между правительством и крупными компаниями прошла в Кремле в присутствии президента.

Президент призвал правительство и компании с госучастием активно разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий. По его словам, он прекрасно знает, «что такое меморандумы и протоколы о намерениях».

«Это предварительные документы. В нашем случае – совершенно другая история, нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас», – потребовал Путин.

Он отметил, что подписанты «друг другу понятны» и имеют общую цель.

Президент также добавил, что необходимо разработать дорожные карты по каждому технологическому направлению.

«Они должны, прежде всего, содержать целевые показатели технологического развития. Это известный показатель, здесь ничего нового нет – это объем производства и продаж продукции на базе соответствующих отечественных технологий, обеспеченность научно-технологической и производственной инфраструктурой. Словом, то, чего мы хотим добиться, достичь – наши цели и конкретные ориентиры», – сказал президент.

В начале июля Путин отмечал, что новые технологии «способны сыграть огромную позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественной и политической жизни».

«Но в том случае, если мы будем помнить о главном, что «цифра» не заменит свободу, что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права – в основе основ», – добавил президент тогда.