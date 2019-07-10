Рябков раскрыл детали будущей встречи с замгоссекретаря США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что во время встречи в Хельсинки с американским коллегой Дэвидом Хейлом контроль над вооружениями обсуждаться не будет.

«Это первый контакт в таком формате. Мы не будем касаться вопроса контроля над вооружениями, для этого есть отдельный формат», – сказал Рябков, передает ТАСС.

«Здесь будут рассматриваться вопросы двусторонних отношений и региональные ситуации. По многим направлениям у нас есть контакты», – уточнил замминистра.замгоссекретаря США на вопрос о содержащемся под стражей американце Поле Уилане.

Рябков также отметил, что при необходимости готов ответить. «Если нам его [вопрос] зададут, то мы, конечно, сможем ответить в том духе, который вам хорошо известен. Есть определенный процессуальный аспект, который нельзя отменить», – добавил он.

Напомним, 10 июля в Хельсинки состоится консультация Рябова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом. По предварительным данным, центральной темой станет запуск стратегического российско- американского диалога по широкому кругу вопросов.

Ранее Рябков предложил рассмотреть вопрос обмена российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме, на находящихся в России американцев.