ДНР опровергла уничтожение украинского санитарного автомобиля

Украинские силовики заявили, что санитарный автомобиль ВСУ был уничтожен в районе населенного пункта Водяное в результате обстрела со стороны ДНР, однако заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин опроверг эти данные.

«Все эти заявления – ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом», – передает «Донецкое агентство новостей» слова Басурина.

По его словам, республика соблюдает мирные договоренности.

Ранее в штабе операции ВСУ в Донбассе заявили, что в районе Водяного был уничтожен санитарный автомобиль «Хаммер». По утверждению ВСУ, его якобы обстреляли ополченцы из ПТУР. Двое погибли - военнослужащий ВСУ и военный медик.

Отметим, что украинские силовики продолжают обстрелы территорий донбасских республик. На прошлой неделе силы ДНР понесли в результате действий ВСУ серьезные потери.