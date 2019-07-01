Политолог о статье Медведева: Это реакция на современный вызов для «Единой Россией» перед выборами

Авторская статья председателя «Единой России» премьер-министра Дмитрия Медведева – это реакция на современный вызов, который сейчас есть перед партией, об этом заявил политолог Леонид Давыдов.

«Все, что сказано правильно, другое дело – превратить все это в реальное воплощение. На самом деле, главное, что прозвучало в статье, – это сервисность. Это, конечно, важный современный компонент. Это вполне в духе развитой демократии, когда партийный институт работает напрямую с людьми. Причем предусмотрена широкая обратная связь. Это помогает превращать жителей в тот момент, когда они идут на выборы, в избирателей – в ответственных избирателей, которые уже выбирают что называется «не сердцем», а разумом. Потому я думаю, что это новация», – сказал он.

Отдельно Давыдов остановился на тезисе о необходимости создания на основе партийных ресурсов специального правозащитного центра, где будут работать профессиональные юристы.

«Создание правозащитного центра зависит от партийных институтов. На самом деле, времени на раскачку – как говорит наш лидер – особо нет. В 2021 году выборы в Государственную Думу, а выборы в Государственную Думу – это главные выборы для партии «Единая Россия», как собственно и для любой партии в России. Это главный вызов. Эту статью, эти выборы и то, как партия к ним подойдет должна обсуждать будущая конференция. Это реакция на современный вызов, который сейчас стоит перед «Единой Россией», – уверен политолог.

Не обошел стороной Давыдов и критическое замечание председателя партии о неэффективных методах и способах информирования граждан о реализованных проектах.

«Проблема «упаковки» безусловно стоит, потому что часто товар есть, а подать его в выигрышной и понятной упаковке для гражданина партии не удается. Это одна из принципиальных задач, которая стоит. Должны быть привлечены новые люди. Те, которые есть, совершенно очевидно с этим не справляются. Для работы в этих направлениях – я говорю об «упаковке» – должны появится новые люди, которые по-новому расскажут избирателям о преимуществах, которые дает голосование за эту партию. Это нормальный процесс. Главная функция партии – выборы», – заявил Давыдов.

Он также выразил уверенность, что в ближайшее время в рамках партийных дискуссий будет звучать более широкий спектр мнений, что, по его мнению, «безусловно пойдет «Единой России» на пользу».

Напомним, председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в своей статье «Единая Россия» – курс на перемены рассказал о предстоящих переменах в партии в преддверии политической конференции «Единой России», которая намечена на 5 июля. В частности, в опубликованной в «Известиях» статье речь идет о новых приоритетах в работе партии, персональной ответственности и работе с НКО и о других направлениях.