Девушка под Воронежем погибла под колесами трех автомобилей

На трассе в Воронежской области 19-летняя девушка погибла после того, как ее переехали сразу три автомобиля, сообщило главное управление МВД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло примерно в 2.00 (мск) в Бобровском районе на 579 километре автодороги М-4 «Дон», сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, 26-летний житель Краснодарского края, водитель KIA Rio, 53-летний житель Ленинградской области, а также водитель Hyundai Elantra, 40-летний житель Московской области, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, допустили наезд на пешехода, 19-летнюю жительницу Архангельской области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка двигалась по крайней правой полосе автодороги. В результате полученных в ДТП травм она скончалась на месте.

Сейчас полиция проводит проверку, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Саратове 40-летний сотрудник полиции насмерть сбил 14-летнего подростка.