Сбивший насмерть подростка в Саратове полицейский был пьян

В Саратове полицейского заподозрили в совершении ДТП, в котором погиб 14-летний подросток, на момент аварии сотрудник правоохранительных органов был пьян, сообщил региональный СК.

Авария произошла вечером в пятницу, 40-летний сотрудник полиции за рулем Kia Ceed сбил насмерть 14-летнего подростка, после чего столкнулся с несколькими автомобилями, сообщили в ГУМВД по региону, передает РИА «Новости».

В областном СК пояснили, что по данному факту проводится проверка.

Сотрудник УМВД был за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения, он сбил подростка, шагавшего по обочине дороги, уточнили в ведомстве.

«В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»... Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – добавили в СК.

В пресс-службе ГУМВД Саратовской области сообщили, что по этому факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника, а его руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.