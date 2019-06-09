В зоне отчуждения ЧАЭС задержали сталкеров

Трое сталкеров задержаны в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе госпогранслужбы Украины.

«Трое мужчин в «полной амуниции», как впоследствии выяснилось, жители города Ровно и Ровенской области, вероятно, после просмотра популярного телесериала о ядерной катастрофе в Чернобыле решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха», – передает РИА «Новости» сообщение украинского ведомства.

Уточняется, что сталкеры пробирались на запретную территорию пешком и были задержаны пограничниками совместно с сотрудниками полиции. Правонарушителям грозит штраф.

Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который изучал историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников. Сериал стал самым популярным телепроектом в истории.

Между тем звучит немало критики в его адрес. Так, один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.