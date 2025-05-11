Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия, предлагая вести политические переговоры с нынешним руководством Украины, делает уступку, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА «Новости». Она отметила, что мандат киевских властей истек, а сами они никогда не стремились к диалогу с Россией.

Кнайсль подчеркнула, что западные комментаторы трактуют инициативы Москвы как реакцию на «ультиматум коалиции желающих», собравшихся в Киеве. По ее мнению, ни так называемая «принудительная дипломатия», ни масштабные санкции, ни поддержка НАТО не смогли нанести поражение России или разрушить ее экономику.

«Есть только один вид дипломатии: прямой диалог вопреки всему. Это то, что предлагает Москва... Мои мысли – с теми, кто сейчас приступает к военной и дипломатической работе», – написала Кнайсль в своем Telegram-канале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.