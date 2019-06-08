Босния и Герцеговина заинтересовалась поставками газа по «Турецкому потоку»

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8 июня, суббота  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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Газпром завязал петлю на шее Украины

Газпром по-прежнему готов дать Украине существенную скидку на газ Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Уже более четырех лет украинская власть хвастается тем, что живет якобы без газа из «вражеской» России. Тем более удивительно, что Газпром поднял тему возвращения Украины к прямым закупкам российского топлива. Причем Россия по-прежнему готова продавать газ на 25% дешевле, чем при реверсе из Европы. Зачем это Москве? Подробности...
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США начали опасную игру против российских военных

Американский крейсер и наш БПК сошлись на расстояние в 50 метровФото: U.S. Navy/youtube.com
Россия и США выдвинули противоположные версии инцидента в Восточно-Китайском море, где едва не столкнулись два боевых корабля двух стран. Американские адмиралы обвиняют в «опасных маневрах» наших моряков. Однако из видеозаписи следует, что в инциденте как раз виноват американец. Но зачем американцы демонстративно нарушают правила, да еще и показывают это на весь мир? Подробности...
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Как устроена система воровства государственных средств на Кавказе

Правоохранительные органы Северного Кавказа регулярно проводят операции по борьбе с коррупциейФото: vesti.ru
Очередная серия задержаний чиновников в Дагестане напомнила, что борьба с коррупцией на Северном Кавказе очень далека от завершения. Преступная группа, занимавшаяся земельными махинациями, поставила под свой контроль активы стоимостью (по скромным оценкам) 20 млрд рублей. Таких коррупционных ниш на Кавказе еще немало. Как устроена эта система и на чем воруют больше всего? Подробности...
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Как Украина обманывала Россию

Сделка по поставкам газа - один из примеров, когда Украина обманула РоссиюФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Неожиданное признание прозвучало в Киеве – власти Украины, оказывается, много раз обманывали Россию. Что и послужило причиной сегодняшнего кризиса в отношениях наших двух стран. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самые крупные примеры обмана России Украиной – которые в итоге принесли гигантские убытки самому Киеву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...
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«1984» – это не навсегда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...
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Ни одна демократия не может быть примером для России

Алексей Алешковский, сценарист
Демократия – лишь еще одна идеологическая манипуляция, и в этом нет ничего хорошего или плохого. Она везде суверенная. Как справедливо заметил Черчилль, наихудшая форма правления, за исключением всех остальных. Подробности...
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            Босния и Герцеговина заинтересовалась поставками газа по «Турецкому потоку»

            8 июня 2019, 18:53

            Текст: Евгения Шестак

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            Глава «Газпрома» Алексей Миллер» обсудил с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком вопрос поставок в страну российского газа через газопровод «Турецкий поток».

            «Стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества. В частности, рассматривалась возможность осуществления поставок в страну российского газа, который будет поступать в Европу по газопроводу «Турецкий поток», – говорится в сообщении на сайте компании.

            Отмечается, что в прошлом году Газпром поставил в Боснию и Герцеговину 245 млн кубометров газа.

            Ранее сообщалось, что Венгрия закупила у Газпрома дополнительные 2 млрд кубометров газа и намеревается в короткие сроки обеспечить возможность получения газа из «Турецкого потока».

            Зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, что начало поставок по газопроводу «Турецкий поток» запланировано на 31 декабря 2019 года. 


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