Босния и Герцеговина заинтересовалась поставками газа по «Турецкому потоку»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер» обсудил с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком вопрос поставок в страну российского газа через газопровод «Турецкий поток».

«Стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества. В частности, рассматривалась возможность осуществления поставок в страну российского газа, который будет поступать в Европу по газопроводу «Турецкий поток», – говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что в прошлом году Газпром поставил в Боснию и Герцеговину 245 млн кубометров газа.

Ранее сообщалось, что Венгрия закупила у Газпрома дополнительные 2 млрд кубометров газа и намеревается в короткие сроки обеспечить возможность получения газа из «Турецкого потока».

Зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, что начало поставок по газопроводу «Турецкий поток» запланировано на 31 декабря 2019 года.