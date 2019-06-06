Венгрия закупила у Газпрома дополнительные 2 млрд кубометров газа

В этом году Газпром поставит Венгрии дополнительные 2 млрд кубов газа, Будапешт закупил их сверх контрактных объемов, сообщает российский газовый холдинг.

На ПМЭФ глава Газпрома Алексей Миллер встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, на которой стороны обсудили «текущие вопросы и перспективы сотрудничества», передает РИА «Новости».

«Было отмечено, что с 1 января по 5 июня 2019 года Газпром поставил в Венгрию 4,3 миллиарда кубов газа. Это на 57,5% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Сверх контрактных объемов Венгрия закупила у Газпрома 2 млрд кубометров газа, которые будут поставлены в 2019 году», – отметил Газпром.

Кроме того, на встрече представитель Венгрия сообщил, что страна намеревается в короткие сроки обеспечить возможность получения газа из «Турецкого потока».

«Отдельное внимание было уделено развитию газотранспортной системы Венгрии. На встрече было обозначено намерение венгерской стороны в возможно короткие сроки обеспечить возможность получать газ, который будет поставляться в Европу по транзитной нитке газопровода «Турецкий поток», – говорится в сообщении Газпрома.

22 марта Сийярто сообщал, что Россия и Венгрия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не договорятся о транзите топлива в Евросоюз.