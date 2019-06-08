Рогозин отказался брать на работу Маска

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что готов провести встречу с основателем компании SpaceX Илоном Маском, если тот посетит Россию.

«Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю», – цитирует Рогозина ТАСС.

При этом он отметил, что не планирует специально приглашать гендиректора американской компании.

«Он занятый человек, я занятый человек, чего его приглашать-то?» – сказал глава Роскосмоса.

Кроме того, на вопрос журналиста, стоит ли позвать главу SpaceX на работу в Роскосмос для создания многоразовых ракет, Рогозин ответил «нет». По его мнению, сначала «нужно своих поднять».

Также Рогозин рассказал, что американская компания SpaceX делится с Роскосмосом информацией о расследовании аварийных ситуаций своего корабля Dragon-2, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава Роскосмоса заявил, что согласен с введенными США санкциями на использование российских ракет для запуска американских военных спутников, но не понимает, зачем они продолжают «страдать ерундой».

«Я их понимаю. Я бы на их месте делал бы то же самое», – сказал Рогозин.

По его словам, дата введения санкций – конец 2022 года – выбрана не случайно. Во-первых, это сроки завершения закупок российских ракетных двигателей, запас которых необходим США, а, во-вторых, именно в этом году завершаются испытания американских космических кораблей от SpaceX и Boeing.

Ранее сообщалось, что Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.

Руководство Роскосмоса обсудило с замглавы НАСА Уильямом Герстенмайером условия осуществления «перекрестных полетов» к МКС.

Напомним, SpaceX сообщала о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля. Впервые в истории американской компании испытания закончились взрывом и потерей корабля.

В результате нештатной ситуации капсула корабля Crew Dragon (Dragon-2) была уничтожена.

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