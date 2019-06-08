Борисов заявил о «катастрофических перегрузках» SSJ-100 во время ЧП в Шереметьево

Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) во время катастрофы в Шереметьево испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Борисов заявил, что у самолета «очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам», однако «произошел экстраординарный случай», передает РИА «Новости».

«Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к шести, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может», – сказал вице-премьер.

Он напомнил, что самолет прошел российскую и европейскую сертификацию, цикл наземных испытаний, показал серьезный запас прочностных характеристик.

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Ранее Борисов оценил влияние катастрофы на спрос на SSJ-100. До этого глава Ростеха назвал «Суперджет» прекрасной машиной с «детскими болезнями».

Напомним, 5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, 32 человека спаслись. Большинство погибших отравились продуктами горения.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в российской авиации развернулся спор: одни винят в гибели людей экипаж, допустивший роковой просчет, другие – конструкторов, выпустивших «сырую» модель.

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