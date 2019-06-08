Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков назвал «наглостью от слабости» требования «Нафтогаза», выдвинутые по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

Пушков написал в Twitter, что в данный момент «Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров».

По его мнению, главе украинской компании Андрею Коболеву следует «думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет».

«Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен», - подчеркнул сенатор.

Напомним, Украина прекратила прямую закупку газа у России в ноябре 2015 года и перекупала все то же российское голубое топливо у европейских поставщиков вдвое дороже. Летом 2018 года потери Украины от отказа закупать газ напрямую у России оценивали в 1 млрд долларов.

На Украине заявляли, что стране приходится покупать дорогой газ, так как такое требование выставил Международный валютный фонд.

Газпром предложил Украине газ на 25% дешевле «европейского», однако «Нафтогаз» счел ее «несерьезной». По мнению украинской компании, Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.