Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

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8 июня, суббота  |  Последнее обновление — 10:47  |  vz.ru
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Газпром завязал петлю на шее Украины

Газпром по-прежнему готов дать Украине существенную скидку на газ Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Уже более четырех лет украинская власть хвастается тем, что живет якобы без газа из «вражеской» России. Тем более удивительно, что Газпром поднял тему возвращения Украины к прямым закупкам российского топлива. Причем Россия по-прежнему готова продавать газ на 25% дешевле, чем при реверсе из Европы. Зачем это Москве? Подробности...
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США начали опасную игру против российских военных

Американский крейсер и наш БПК сошлись на расстояние в 50 метровФото: U.S. Navy/youtube.com
Россия и США выдвинули противоположные версии инцидента в Восточно-Китайском море, где едва не столкнулись два боевых корабля двух стран. Американские адмиралы обвиняют в «опасных маневрах» наших моряков. Однако из видеозаписи следует, что в инциденте как раз виноват американец. Но зачем американцы демонстративно нарушают правила, да еще и показывают это на весь мир? Подробности...
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Как устроена система воровства государственных средств на Кавказе

Правоохранительные органы Северного Кавказа регулярно проводят операции по борьбе с коррупциейФото: vesti.ru
Очередная серия задержаний чиновников в Дагестане напомнила, что борьба с коррупцией на Северном Кавказе очень далека от завершения. Преступная группа, занимавшаяся земельными махинациями, поставила под свой контроль активы стоимостью (по скромным оценкам) 20 млрд рублей. Таких коррупционных ниш на Кавказе еще немало. Как устроена эта система и на чем воруют больше всего? Подробности...
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Как Украина обманывала Россию

Сделка по поставкам газа - один из примеров, когда Украина обманула РоссиюФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Неожиданное признание прозвучало в Киеве – власти Украины, оказывается, много раз обманывали Россию. Что и послужило причиной сегодняшнего кризиса в отношениях наших двух стран. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самые крупные примеры обмана России Украиной – которые в итоге принесли гигантские убытки самому Киеву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Ни одна демократия не может быть примером для России

Алексей Алешковский, сценарист
Демократия – лишь еще одна идеологическая манипуляция, и в этом нет ничего хорошего или плохого. Она везде суверенная. Как справедливо заметил Черчилль, наихудшая форма правления, за исключением всех остальных. Подробности...
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Пушкин – лучшее средство от депрессии

Николай Гурьянов, журналист
Когда бродишь по дому, наполовину опустевшему, мимо ненужных теперь вещей – как будто куда-то проваливаешься вместе с домом, и вот проходишь мимо книжного шкафа – и цепляешься за корешок темной книжки с золоченым тиснением. Подробности...
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То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Увидев вчера видео с Маргаритой Симоньян в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись». Но мадам не проснется. Подробности...
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            Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

            8 июня 2019, 10:14

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Сенатор Алексей Пушков назвал «наглостью от слабости» требования «Нафтогаза», выдвинутые по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

            Пушков написал в Twitter, что в данный момент «Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров».

            По его мнению, главе украинской компании Андрею Коболеву следует «думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет».

            «Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен», - подчеркнул сенатор.

            Напомним,  Украина прекратила прямую закупку газа у России в ноябре 2015 года и перекупала все то же российское голубое топливо у европейских поставщиков вдвое дороже. Летом 2018 года потери Украины от отказа закупать газ напрямую у России оценивали в 1 млрд долларов.

            На Украине заявляли, что стране приходится покупать дорогой газ, так как такое требование выставил Международный валютный фонд.

            Газпром предложил Украине газ на 25% дешевле «европейского», однако «Нафтогаз» счел ее «несерьезной». По мнению украинской компании, Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.


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